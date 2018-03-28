43-летней Софии Уорнер понадобилась помощь, чтобы подняться на борт самолета. Однако работники авиакомпании не поверили бывшей участнице Паралимпиады, у которой был диагностирован церебральный паралич.

1 2 3 ... 11 София Уорнер рассказала, что ей пришлось публично доказывать свою инвалидность

В 2012 году София Уорнер приняла участие в Паралимпийских играх в Лондоне. Британской спортсменке удалось пробиться в финал в спринте на 100 и 200 метров, но медалей она не завоевала. После соревнований легкоатлетка стала обозревателем Паралимпийских видов спорта на телевидении.



На днях в своем микроблоге София рассказала о случае, который произошел с ней не так давно. «Раньше я не жаловалась в Твиттере. Однако после того, как вчера меня заставили прилюдно доказывать инвалидность, я долго не могла прийти в себя», — написала Уорнер, добавив, что проплакала практически весь полет.

У Софии диагностирован церебральный паралич. Из-за болезни у нее появились серьезные проблемы с подвижностью рук и ног.

Уорнер требовалась помощь, чтобы подняться на борт самолета, но сотрудники авиакомпании не поверили, что она инвалид, потому что экс-участница паралимпиады «выглядела абсолютно нормальной». Члены экипажа, вместо того, чтобы поддержать Софию, вынудили экс-спортсменку доказывать, что она действительно не может подняться сама.



Представители easyJet уже связались с Уорнер и принесли искренние извинения, пообещав разобраться в ситуации.