В 2012 году София Уорнер приняла участие в Паралимпийских играх в Лондоне. Британской спортсменке удалось пробиться в финал в спринте на 100 и 200 метров, но медалей она не завоевала. После соревнований легкоатлетка стала обозревателем Паралимпийских видов спорта на телевидении.
На днях в своем микроблоге София рассказала о случае, который произошел с ней не так давно. «Раньше я не жаловалась в Твиттере. Однако после того, как вчера меня заставили прилюдно доказывать инвалидность, я долго не могла прийти в себя», — написала Уорнер, добавив, что проплакала практически весь полет.
Уорнер требовалась помощь, чтобы подняться на борт самолета, но сотрудники авиакомпании не поверили, что она инвалид, потому что экс-участница паралимпиады «выглядела абсолютно нормальной». Члены экипажа, вместо того, чтобы поддержать Софию, вынудили экс-спортсменку доказывать, что она действительно не может подняться сама.
Представители easyJet уже связались с Уорнер и принесли искренние извинения, пообещав разобраться в ситуации.