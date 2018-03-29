Во время Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева смогла завоевать серебряную медаль в женском одиночном катании, уступив только другой россиянке Алине Загитовой. После возвращения в Россию спортсменка оказалась под пристальным вниманием многочисленных поклонников, которые мечтают знать все о ее личной жизни.
В интервью порталу Dni.ru Евгения призналась, что фанаты придают ей сил и уверенности в себе. Особенно для Медведевой была важна поддержка матери. «Я благодарна маме за все, что она для меня делала и делает, за ее безусловную любовь, поддержку, силу и бесконечную веру в меня», — заявила фигуристка.
«Пока сложно загадывать, мне еще много нужно сделать. Спорт — это часть меня, моя жизнь, не уверена, что смогу его оставить. Поживем — увидим», — призналась фигуристка в ответ на вопрос о том, когда она собирается обзавестись семьей.
Также Евгения призналась, что проводит на тренировках около двенадцати часов по шести дней в неделю.