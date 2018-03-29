После Олимпийский игр в Пхенчхане многие россияне заинтересовались жизнью 18-летней Евгении Медведевой. На днях фигуристка ответила на вопросы о том, что происходит с ней после выступления в Южной Корее и готова ли она оставить спорт ради личной жизни.

1 2 3 ... 12 Евгения Медведева рассказала, как складывается ее жизнь после Олимпиады в Пхенчхане

Во время Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева смогла завоевать серебряную медаль в женском одиночном катании, уступив только другой россиянке Алине Загитовой. После возвращения в Россию спортсменка оказалась под пристальным вниманием многочисленных поклонников, которые мечтают знать все о ее личной жизни.



В интервью порталу Dni.ru Евгения призналась, что фанаты придают ей сил и уверенности в себе. Особенно для Медведевой была важна поддержка матери. «Я благодарна маме за все, что она для меня делала и делает, за ее безусловную любовь, поддержку, силу и бесконечную веру в меня», — заявила фигуристка.



Евгения не стала отвечать на вопрос о том, есть ли в ее жизни возлюбленный. Однако оставлять большой спорт Медведева пока не намерена.

«Пока сложно загадывать, мне еще много нужно сделать. Спорт — это часть меня, моя жизнь, не уверена, что смогу его оставить. Поживем — увидим», — призналась фигуристка в ответ на вопрос о том, когда она собирается обзавестись семьей.



Также Евгения призналась, что проводит на тренировках около двенадцати часов по шести дней в неделю.