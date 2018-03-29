С конца 2017 года в пресс ходили слухи о том, что новой избранницей 43-летнего Леонардо Ди Каприо стала модель Камила Морроне. На днях папарацци удалось запечатлеть влюбленных во время прогулки.

1 2 3 ... 13 Леонардо Ди Каприо подтвердил роман с 20-летней моделью Камилой Морроне

В последнее время поклонники могли только догадываться, что происходит в личной жизни Леонардо Ди Каприо. После того, как актер расстался с моделью Ниной Агдал в мае 2017 года, в прессе регулярно появлялись слухи о новых романах голливудской звезды с самыми разными манекенщицами вплоть до Беллы Хадид. Однако каждый раз домыслы журналистов не находили никаких подтверждений. До недавнего времени. На днях папарацци запечатлели Леонардо в компании его новой возлюбленной Камилы Морроне.



Очевидцы рассказали журналистам, что актер и его избранница прогуливались по одной из улиц Лос-Анджелеса, держась за руки.

Леонардо и Камилла отправились завтракать в один из ресторанов в Западном Голливуде. В последнее время Ди Каприо предпочитает одеваться как можно более неприметно. Актер не любит привлекать внимание к своей персоне.



К слову, слухи о романе Леонардо и Камиллы ходили в зарубежной прессе с конца 2017 года. Теперь поклонники Ди Каприо интересуются, долгими ли будут его новые отношения.