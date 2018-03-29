В Сети регулярно появляются слухи о том, что 68-летняя Алла Пугачева прибегает к услугам пластических хирургов. На днях певица рассказала журналистам, что специалисты запретили ей делать омолаживающие операции.

1 2 3 ... 13 Алла Пугачева призналась, что пластические операции ей противопоказаны

Поклонники Аллы Пугачевой не устают делать ей комплименты и практически всегда восхищаются тем, что Примадонна выглядит намного моложе своего реального возраста. Недоброжелатели же регулярно обвиняют певицу в том, что она пользуется услугами хирургов. Так, например, ходили слухи, что артистка похудела только благодаря резекции желудка.



Обычно Алла Борисовна на подобные домыслы не реагирует. Однако в интервью «Комсомольской правде» она решила опровергнуть слухи о регулярных пластических операциях. «Да, несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица. Но мне отказали», — призналась Примадонна.

Помимо вышеперечисленных проблем с организмом, у Аллы Борисовны был диагностирован диабет. Однако Примадонна, судя по всему, не отчаивается из-за этого отказа. По словам певицы, теперь ей придется стареть красиво.