29.03.2018
В Сети регулярно появляются слухи о том, что 68-летняя Алла Пугачева прибегает к услугам пластических хирургов. На днях певица рассказала журналистам, что специалисты запретили ей делать омолаживающие операции.
  • Алла Пугачева
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    Алла Пугачева призналась, что пластические операции ей противопоказаны

Поклонники Аллы Пугачевой не устают делать ей комплименты и практически всегда восхищаются тем, что Примадонна выглядит намного моложе своего реального возраста. Недоброжелатели же регулярно обвиняют певицу в том, что она пользуется услугами хирургов. Так, например, ходили слухи, что артистка похудела только благодаря резекции желудка. 

Обычно Алла Борисовна на подобные домыслы не реагирует. Однако в интервью «Комсомольской правде» она решила опровергнуть слухи о регулярных пластических операциях. «Да, несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица. Но мне отказали», — призналась Примадонна.

«Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск», — сообщила Пугачева.

Помимо вышеперечисленных проблем с организмом, у Аллы Борисовны был диагностирован диабет. Однако Примадонна, судя по всему, не отчаивается из-за этого отказа. По словам певицы, теперь ей придется стареть красиво. 

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