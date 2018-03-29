В честь юбилея Владимира Преснякова Кристина Орбакайте опубликовала на своей странице в Инстаграме совместное фото с экс-возлюбленным. Трогательный архивный снимок вызвал бурю эмоций у подписчиков певицы.

1 2 3 ... 12 Недавно Кристина Орбакайте опубликовала совместное фото с Владимиром Пресняковым

29 марта 2018 года Владимир Пресняков отмечает свое 50-летие. Одной из первых отца своего первого ребенка поздравила Кристина Орбакайте. Певица выложила в Сеть архивный снимок, на котором обнимается с Пресняковым.

«С Днем Рождения, с Юбилеем! У нас было прекрасное детство! Спасибо за песни и сына», — подписала фото Орбакайте (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Подписчики певицы пришли в восторг от публикации и присоединились к поздравлениям в адрес юбиляра: «Поздравляем! Всего вам наилучшего!», «С Днем Рождения, с Юбилеем Владимира!».



Некоторые пользователи отметили, что Орбакайте и Пресняков отлично смотрятся вместе: «Как жаль, что распалась такая прекрасная пара!», «Вы были лучшей парой», «Обалдеть…какие Вы, красивые!», «Какие классные! это было как-будто вчера! люблю вас!».



Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте начали встречаться в 1986 году, будучи еще совсем юными. В 1991 году Кристина подарила Владимиру сына Никиту. Несмотря на то, что звезды давно расстались, они смогли сохранить дружеские отношения.