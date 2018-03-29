В декабре стало известно о том, что Дмитрий Тарасов намерен жениться на своей возлюбленной Анастасии. Тогда интернет-пользователи заподозрили, что футболист и его избранница торопятся со свадьбой из-за того, что ждут пополнения в семье. Источники из окружения пары подтверждали информацию о том, что экс-модель беременна от футболиста. Однако Дмитрий и Анастасия упорно молчали, игнорируя любые вопросы об интересном положении девушки.
Дмитрий выложил в микроблоге подобный кадр, поблагодарив жену за все, что она для него сделала. Судя по всему, супруги счастливы наконец поделиться с поклонниками радостной новостью.
Интернет-пользователи принялись поздравлять Дмитрия и Анастасию с грядущим пополнением в семье и желать экс-модели легких родов. Однако большую часть подписчиков футболиста интересует, как на эти новости отреагирует его бывшая жена Ольга Бузова.
Поздравляю!
А кто она такая? И почему на вуман так носятся с не беременностью и животом?
Даже про беременность "певицы" Сати намного меньше пишут.
Какой-то странный ажиотаж вокруг её беремености на этом ресурсе (((
Какое пузико красивое! Интересно М или Д?
Поздравляем, счастья, гармонии, здоровья
Как-то странно сочетается татуировка "Боже святый" с труселя D&G))) Судя по посту Тарасова, будет девочка) В любом случае, здоровья малышу и маме! Пусть будут счастливы)
О щас будет Бузова опять страдать и парится, а то что то про нее забыли все.
Она слишком хороша для Тарасова. Красивая, молодая. Зачем он ей?
Приятные фото! Поздравляю! Ребенок в любом случае - прекрасно. Не знаю какая в жизни Анастасия, но по фото очень приятная, нет высокомерия и цинизма, как у 90% селебрети. Располагает к себе.
Хорошо им будет с малышом в таком большом доме. Лёгких родов Анастасии.