В Сети несколько месяцев ходят слухи о том, что Анастасия Тарасова ждет ребенка от своего мужа Дмитрия. Долгое время супруги отказывались комментировать домыслы интернет-пользователей, но на днях жена футболиста все же подтвердила радостную новость.

1 2 3 ... 13 Анастасия Костенко подтвердила, что ждет ребенка от Дмитрия Тарасова

В декабре стало известно о том, что Дмитрий Тарасов намерен жениться на своей возлюбленной Анастасии. Тогда интернет-пользователи заподозрили, что футболист и его избранница торопятся со свадьбой из-за того, что ждут пополнения в семье. Источники из окружения пары подтверждали информацию о том, что экс-модель беременна от футболиста. Однако Дмитрий и Анастасия упорно молчали, игнорируя любые вопросы об интересном положении девушки.



Однако 29 марта, в свой день рождения, супруга футболиста все-таки подтвердила домыслы фанатов. Она опубликовала трогательный снимок с мужем в своем Инстаграме.

Дмитрий выложил в микроблоге подобный кадр, поблагодарив жену за все, что она для него сделала. Судя по всему, супруги счастливы наконец поделиться с поклонниками радостной новостью.



Интернет-пользователи принялись поздравлять Дмитрия и Анастасию с грядущим пополнением в семье и желать экс-модели легких родов. Однако большую часть подписчиков футболиста интересует, как на эти новости отреагирует его бывшая жена Ольга Бузова.