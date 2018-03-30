22-летняя Анастасия Решетова и 34-летний Тимати встречаются больше двух лет, но поклонники до сих пор могут только догадываться, что на самом деле происходит в их отношениях. На днях фолловеры предположили, что модель и рэпер разругались.

1 2 3 ... 14 Подписчики Тимати считают, что он расстался с Анастасией Решетовой

Тимати и Анастасия Решетова хоть и не скрывают свои отношения, но упорно стараются их не афишировать. Рэпер и модель не раз выходили в свет вместе, снимались в клипах и даже публиковали романтичные кадры. Однако рассказывать поклонникам о своем романе влюбленные наотрез отказываются. Неудивительно, что в Сети ходят самые разные слухи о том, что происходит в отношениях пары. Не так давно поговаривали, что Тимати и Анастасия намерены пожениться, но этого, судя по всему, так и не произошло. Впрочем, на днях поклонники предположили, что исполнитель рассорился с избранницей.

Поводом для таких слухов стало поведение рэпера на концерте в Тюмени и инстаграм-история, которую вскоре после этого опубликовала Решетова.

«Поначалу стеснялся спросить, а потом думаю: ''А чего стесняться, Алены все равно в городе нету''. Девчонки, есть вариант, может быть, у кого-нибудь остаться сегодня?» — поинтересовался у публики исполнитель, чем вызвал бурные аплодисменты.



После этого в инстаграм-историях Анастасии появилось странное видео, на котором модель едет в машине, явно чем-то опечаленная. Теперь интернет-пользователи гадают, не расстались ли Тимати и Решетова.

