Героиней нового выпуска программы «Пусть говорят» стала дочь Виктории Филипповой — внучки Леонида Брежнева, скончавшейся в начале января этого года. Наследница сообщила, что не получила ничего после смерти матери.

1 2 3 4 5 6 Гражданского мужа Виктории Филипповой заподозрили в мошенничестве

В начале января 2018 года Виктория Филиппова умерла после продолжительной болезни. У внучка Леонида Брежнева был рак, но она предпочла скрыть это от своих близких. У родственницы бывшего генерального секретаря ЦК КПСС было несколько квартир в центре Москвы, которые сейчас стоят внушительные суммы денег. Однако дочь почившей Виктории Галина так и не получила никакого наследства, а теперь пытается выяснить, куда же делось имущество ее матери.

В студии также появился гражданский муж Филипповой Дмитрий Бармин. Он заявил, что был без ума от Виктории и 30 лет прожил с ней душа в душу.

Адвокат Галины сообщила, что провела расследование и выяснила, что у Виктории были две дорогостоящие квартиры в центре столицы. По мнению юриста, Филиппова продала их в «нулевых». Однако Дмитрий вдруг заявил, что именно в тот период времени у них с Викторией были сугубо дружеские отношения. Это насторожило Галину. Она попросила Бармина не утаивать от нее информацию. «Дим, если остались документы, касающиеся меня, может, диплом, медицинские документы, фото, которые тебе не дороги, где есть я, мама, кто-то еще... Если можно, ты бы эти бумажечки передал, для этого адвокат не нужен»