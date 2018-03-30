Ни для кого не секрет, что 35-летняя Ксения Бородина едва не развелась с 37-летним Курбаном Омаровым из-за его измен. На днях бизнесмен опубликовал в Инстаграме пост об интрижках на стороне.

1 2 3 ... 13 Курбан Омаров высказался о романах с женатыми мужчинами

Сегодня в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова царит настоящая идиллия. Супруги регулярно выкладывают в Сеть совместные снимки, воспитывают троих детей и летают на отдых. Однако так было далеко не всегда. Летом 2016 года в СМИ прогремела новость о том, что бессменная ведущая «Дома-2» намерена развестись с супругом. Причиной оказались регулярные измены бизнесмена, которые его жена не хотела терпеть. Подписчики уже смирились с мыслью, что будут вынуждены наблюдать развод пары, некогда казавшейся идеальной, но не тут-то было. Ксения и Курбан переосмыслили произошедшее и осознали, что не хотят потерять друг друга. Сейчас Бородина при любом удобном случае подчеркивает, что смогла стать счастливой, простив мужа. А он, по ее словам, больше не дает ей поводов для ревности.

На днях Омаров решил поделиться с подписчиками своего микроблога богатым опытом и опубликовал пост о романе на стороне.

«Вы были в курсе, что мужчина женат? Если да — то, какого развития событий вы ждали? Сейчас его жена узнала о вас, и их семья пришла к принятому в их паре решению. Это устраивает и его и ее. Мужчина дает вам понять, что из семьи он не уйдет. Ни при каких обстоятельствах. Вы развлечение и дополнение к его и так удачно сложившейся жизни. Жена дала добро на вас — в качестве забавы, в промежутках между семейными обязанностями», — написал Курбан поклоннице, которая спросила у него, стоит ли продолжать встречаться с женатым мужчиной (орфография и пунктуация автора сохранены). Омаров дал понять, что девушка может оставаться любовницей, если ей нужны легкие отношения без обязательств. Также бизнесмен намекнул, что ей стоит оставить мужчину, который не собирается уходить от жены.





