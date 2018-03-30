Сегодня в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова царит настоящая идиллия. Супруги регулярно выкладывают в Сеть совместные снимки, воспитывают троих детей и летают на отдых. Однако так было далеко не всегда. Летом 2016 года в СМИ прогремела новость о том, что бессменная ведущая «Дома-2» намерена развестись с супругом. Причиной оказались регулярные измены бизнесмена, которые его жена не хотела терпеть. Подписчики уже смирились с мыслью, что будут вынуждены наблюдать развод пары, некогда казавшейся идеальной, но не тут-то было. Ксения и Курбан переосмыслили произошедшее и осознали, что не хотят потерять друг друга. Сейчас Бородина при любом удобном случае подчеркивает, что смогла стать счастливой, простив мужа. А он, по ее словам, больше не дает ей поводов для ревности.
«Вы были в курсе, что мужчина женат? Если да — то, какого развития событий вы ждали? Сейчас его жена узнала о вас, и их семья пришла к принятому в их паре решению. Это устраивает и его и ее. Мужчина дает вам понять, что из семьи он не уйдет. Ни при каких обстоятельствах. Вы развлечение и дополнение к его и так удачно сложившейся жизни. Жена дала добро на вас — в качестве забавы, в промежутках между семейными обязанностями», — написал Курбан поклоннице, которая спросила у него, стоит ли продолжать встречаться с женатым мужчиной (орфография и пунктуация автора сохранены). Омаров дал понять, что девушка может оставаться любовницей, если ей нужны легкие отношения без обязательств. Также бизнесмен намекнул, что ей стоит оставить мужчину, который не собирается уходить от жены.
И у Курбана наверняка есть любовница красивая! Даже не сомневаюсь!
Некоторым лучше жевать, чем говорить.
О-опыт
Бедная Бородина, ну сколько она еще будет пиарить этого нахлебника "бизнесмена", зажигающего с ее подругами по туалетам.
Красивый мужчина! Брутальный!
Бородина только и бегает за ним на всех мероприятиях, всё боится, что кого - то за угол затащит. Бедная, даже расслабиться не может, всё мужа караулит!
Неприятный, именно брутальный (от лат. brutalis зверский, неразумный — жестокость, бесчеловечность, грубость, предельная маскулинность, обычно связывают с силой, насилием) Жаль, что нет мужественности, чести, достоинства, а только пиар на имени Бородиной.
О какой успешно сложившейся жизни может говорить мужик, которого собственная жена не устраивает, добирает на стороне? Чего он так свою Бородину позорит?
Диванный эксперт)) Ксюшино золотые, не то, что у "одиноких", но более успешных и востребованных " подруг"!Ужас, как он по КсЮ - своей кормилице пришёлся... А та снова молча проглотит?
Я, наверно, не так поняла. Получается, что для него любовница - это дополнение к семье и забава, которую должна одобрять жена. О как, повезло Тее с папой, прививает ей "правильное" мировоззрение.