Участник 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин в скором времени снова вернется на телеэкраны. Молодой маг прошел кастинг и стал участником телестройки.

17-летний Никита Турчин стал самым юным участником за всю историю шоу «Битва экстрасенсов». Молодой человек продержался в мистическом проекте всего 7 выпусков, но успел полюбиться зрителям и обзавелся армией поклонниц.

Как говорит сам Никита: «Девушки выстраиваются в очередь, чтобы познакомиться».

Известно, что экстрасенс уже прошел кастинг на «Дом-2», и скоро мы снова сможем увидеть его на телеэкранах.



Близкий друг Никиты Турчина, Иван Акимов, рассказал журналу StarHit, что на данный момент сердце участника 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» свободно. Он недавно расстался с девушкой и готов к переменам в личной жизни. Мало того, на «Доме-2» магу уже кое-кто приглянулся, и он намерен задержаться на телепроекте.



Интернет-пользователи считают, что Никита Турчин собирается пойти по стопам Влада Кадони, который также пришел на телестройку после «Битвы» и смог не только задержаться на «Доме-2», но и стать ведущим проекта.