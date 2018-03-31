На днях бывшая жена «самого красивого преступника» дала большое интервью одному из британских порталов. В беседе с журналистами она рассказала о своем расставании с супругом и чувствах по поводу его новых отношений.



1 2 3 ... 8 Экс-супруга Джереми Микса высказалась о его новой возлюбленной

В конце марта в зарубежных СМИ появилась новость о том, что наследница Topshop Хлое Грин беременна от своего бойфренда Джереми Микса, «самого красивого преступника в мире», который, к слову, все еще официально женат. Супруга мужчины в интервью изданию Mail Online высказалась по этому поводу.



Оказывается, саму новость о беременности новой возлюбленной мужа Меллиса Микс узнала от своего восьмилетнего сына: они играли в баскетбол, когда тот невзначай поделился с ней этим известием. Это стало ударом для Мелиссы.

«Я была шокирована, но в тоже время ожидала этого: связать свою жизнь с дочерью миллиардера — все равно, что выиграть ''золотой билет'', верно?» — сказала она.

Также Мелисса вспомнила, как Джереми клялся ей в любви буквально накануне измены. Она заметила, что он подписался на нее в Инстаграме. На вопросы о Хлое Микс ответил, что она всего лишь деловой партнер и их ничего не связывает.



А всего несколько дней спустя появились скандальные фотографии, доказывающие неверность новоиспеченного манекенщика.



«Когда он пришел четвертого июля, чтоб забрать мальчиков, я была в ужасном состоянии: я не спала всю ночь. Он сказал, что сожалеет о случившемся и что не хотел причинить мне боль», — добавила Мелисса.



Этот разговор закончился требованием о разводе, однако через пару дней Джереми и Мелисса воссоединились. Следом мать троих детей заявила о беременности, но постоянный стресс спровоцировал выкидыш.



Экс-супруга Микса не считает чувства Джереми к Хлое искренними, подчеркивая, что он вряд ли оставил бы семью ради кассирши, а Хлое просто открыла для него новый мир — яхт, дизайнерской одежды, дорогих автомобилей.

