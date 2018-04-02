В Сети не первый день ходят слухи о том, что 31-летняя Анна Хилькевич находится в интересном положении. 2 апреля актриса подтвердила радостную новость в своем Инстаграме.

1 2 3 ... 13 Анна Хилькевич подтвердила новость о второй беременности

В 2015 году Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. Спустя всего несколько месяцев актриса родила супругу дочь Арианну. С тех пор Инстаграме звезды сериала «Универ» стали регулярно появляться снимки с малышкой и рассказы о ее воспитании. Не так давно в интервью одному из отечественных изданий Анна признавалась, что хочет второго ребенка. Вскоре после этого высказывания в Сети начали появляться слухи о том, что мечта Хилькевич в скором времени осуществится. Долгое время актриса предпочитала не реагировать на домыслы интернет-пользователей. Однако сегодня она подтвердила радостную новость о пополнении в семье.

В своем Инстаграме Анна опубликовала новое фото. Подписчики принялись поздравлять Хилькевич с долгожданной второй беременностью.

«Если бы сегодня было 1 апреля, то возможно, многие восприняли бы эту новость как шутку, почти как мой муж. Ну, а если серьезно, то отшучиваться на тему моего нового положения с каждым днем все сложнее и сложнее, к тому же многие обладают такой проницательностью, что догадались о переменах раньше, чем узнала я», — подписала кадр актриса (орфография и пунктуация автора сохранены). Также звезда «Универа» пообещала поделиться с поклонниками всеми подробностями своего интересного положения. Анна призналась, что хотела бы насладиться «последними спокойными месяцами».