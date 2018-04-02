Первая жена Дмитрия Тарасова довольно редко публикует в своем Инстаграме новые снимки их совместной дочери Ангелины. На днях бизнесвумен поделилась снимком, который не оставил ее подписчиков равнодушными.

1 2 3 ... 12 Оксана Тарасова опубликовала новое фото дочери Ангелины

С тех пор, как Дмитрий Тарасов развелся с Ольгой Бузовой, в его Инстаграме практически не появлялись фотографии с дочерью Ангелиной от первого брака. Подобное поведение футболиста навело подписчиков на мысль о том, что он перестал общаться с девочкой. Теперь посмотреть на повзрослевшую Ангелину можно только в микроблоге ее матери Оксаны. Однако в последнее время бизнесвумен практически не публиковала кадров, на которых лицо малышки было бы видно. Впрочем, на днях первая жена футболиста все же выложила фотографию Ангелины с презентации детского глянцевого журнала.

Подписчики, увидев новый снимок девочки, принялись обсуждать ее внешность в комментариях.

«Симпотяжка!», «Какая большая девочка стала. Красотка просто!», «Какая у вас дочка красивая. Вроде бы и похожа на папу, а вроде и на маму. Такие мягкие черты лица», «Какая красавица!», «Дочь у Вас просто потрясающая», «Вот где настоящая модель растет. Красивая, умная вся в мамочку», — написали многочисленные интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены). Также подписчики поинтересовались, участвует ли Дмитрий в жизни Ангелины, но Оксана предпочитает не отвечать на вопросы о бывшем муже.