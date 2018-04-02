С тех пор, как Дмитрий Тарасов развелся с Ольгой Бузовой, в его Инстаграме практически не появлялись фотографии с дочерью Ангелиной от первого брака. Подобное поведение футболиста навело подписчиков на мысль о том, что он перестал общаться с девочкой. Теперь посмотреть на повзрослевшую Ангелину можно только в микроблоге ее матери Оксаны. Однако в последнее время бизнесвумен практически не публиковала кадров, на которых лицо малышки было бы видно. Впрочем, на днях первая жена футболиста все же выложила фотографию Ангелины с презентации детского глянцевого журнала.
«Симпотяжка!», «Какая большая девочка стала. Красотка просто!», «Какая у вас дочка красивая. Вроде бы и похожа на папу, а вроде и на маму. Такие мягкие черты лица», «Какая красавица!», «Дочь у Вас просто потрясающая», «Вот где настоящая модель растет. Красивая, умная вся в мамочку», — написали многочисленные интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены). Также подписчики поинтересовались, участвует ли Дмитрий в жизни Ангелины, но Оксана предпочитает не отвечать на вопросы о бывшем муже.
Красивая девочка.
Жаль, что папа в жизни не участвует, для девочки это очень важно!
Но, для папы важнее дырка.
Красивая девочка.
А папа поступает как мудак.
Красивая девочка. Жаль, что папа в жизни не участвует, для девочки это очень важно! Но, для папы важнее дырка.
+++, очень жаль, что распалась такая чудесная семья! Теперь у папы новая дырка, которая нарожает ему новых детей ((( жизнь несправедлива (((
Обычная. Многие дети красивы. Ну если уж это дочь Тарасова, конечно она будет самой красивой на свете. Блюю от этих клоунов.
+++, очень жаль, что распалась такая чудесная семья! Теперь у папы новая дырка, которая нарожает ему новых детей ((( жизнь несправедлива (((
Красивая девочка. Жаль, что папа в жизни не участвует, для девочки это очень важно! Но, для папы важнее дырка.
Как можно быть такой грубой. Меня от вас тошнит.