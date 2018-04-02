На Олимпиаде в Пхенчхане Алина Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, моментально став едва ли не главной звездой российского спорта. За девушкой тут же начали следить вездесущие папарацци, а вскоре после ее возвращения на родину в СМИ появились первые слухи о ее личной жизни. В прессе писали, что Алина сблизилась с автором «золотой шайбы» Кириллом Капризовым. По словам очевидцев, на борту самолета хоккеист и фигуристка долго беседовали и обменялись номерами телефонов. Совместное появление спортсменов в аэропорту лишь подогрело слухи об их возможном романе.
«Есть ли у меня парень? Нет. Даже не задумывалась об этом. Во-первых, я маленькая, во-вторых, об этом нужно думать уже после спорта. Сейчас можно только общаться по-дружески и ничего более», — уверенно заявила фигуристка. Также Алина сообщила, что не собирается останавливаться на достигнутом и будет продолжать стараться кататься чисто и без ошибок.
Молодец, удачи ей и успехов в спорте.
Уж не знаю, кто научил ее столь достойно вести себя, но этот кто -то - молодец.