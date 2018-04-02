После возвращения российских спортсменов из Южной Кореи в прессе появились слухи о том, что 15-летняя Алина Загитова встречается с 20-летним Кириллом Капризовым. В новом интервью фигуристка расставила все точки над i.

1 2 3 ... 13 Алина Загитова дала понять, что она не встречается с Кириллом Капризовым

На Олимпиаде в Пхенчхане Алина Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, моментально став едва ли не главной звездой российского спорта. За девушкой тут же начали следить вездесущие папарацци, а вскоре после ее возвращения на родину в СМИ появились первые слухи о ее личной жизни. В прессе писали, что Алина сблизилась с автором «золотой шайбы» Кириллом Капризовым. По словам очевидцев, на борту самолета хоккеист и фигуристка долго беседовали и обменялись номерами телефонов. Совместное появление спортсменов в аэропорту лишь подогрело слухи об их возможном романе.

На днях в эфире одного из японских телеканалов Загитова дала ответ на вопрос о своей личной жизни, попутно развеяв домыслы журналистов.

«Есть ли у меня парень? Нет. Даже не задумывалась об этом. Во-первых, я маленькая, во-вторых, об этом нужно думать уже после спорта. Сейчас можно только общаться по-дружески и ничего более», — уверенно заявила фигуристка. Также Алина сообщила, что не собирается останавливаться на достигнутом и будет продолжать стараться кататься чисто и без ошибок.