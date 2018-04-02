В конце 2017 года Влад Кадони обратился к пластическому хирургу, чтобы тот убрал небольшую горбинку на его носу. В недавнем эфире «Дома-2» одна из участниц повредила ведущему недавно прооперированную часть лица.

1 2 3 ... 12 Владу Кадони повредили нос во время съемок «Дома-2»

Зрители «Дома-2» регулярно критикуют Влада Кадони за то, что он часто подшучивает над участниками телестройки. Как замечают поклонники телепроекта, ведущий нередко переходит черту, и его юмор порой становится жестоким. Так, Влад доводил до истерик беременную Ольгу Рапунцель и нередко насмехался над пышнотелой Сашей Черно. Однако, судя по недавнему выпуску «Дома-2», она решила отомстить Кадони.

В недавнем эфире проекта прошел очередной этап конкурса «Свадьба на миллион». На этот раз участникам пришлось выполнять довольно неприятные задания.

Кандидатов на победу заставили держать руки на кубе, пока рядом с ними ползали змеи и тараканы, заниматься на велотренажере и петь песни Ольги Бузовой. Некоторым девушкам даже пришлось распрощаться со своими волосами. Однако самым неожиданным событием эфира стал момент, когда Черно ударила Кадони по лицу. Судя по всему, Саша задела нос телеведущего, который не так давно сделал ринопластику.



Поклонники надеются, что таким образом Черно и Кадони разыграли зрителей. Влад пока не комментировал эту ситуацию в своем Инстаграме.