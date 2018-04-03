По данным зарубежных СМИ, Анджелина Джоли наконец-то готова начать новые отношения. Актриса всерьез интересуется женатым коллегой Итаном Хоуком.

1 2 3 ... 13 По сведениям СМИ, у Анджелины Джоли наконец-то снова бабочки в животе

После расставания с Брэдом Питтом 42-летней Анджелине Джоли постоянно приписывают новые романы. На этот раз инсайдер сообщил порталу RadarOnline, что звезда флиртует с 47-летним Итаном Хоуком.



Актеры давно знакомы: они вместе снимались в фильме «Забирая жизни» в 2004 году. В то время даже ходил слухи, что у звезд завязался бурный роман.

«Анджелина и Итан очень доверяют друг другу. Последнее время они часто видятся и переписываются», — сообщил порталу анонимный источник.

Однако помешать развитию отношений звезд может тот факт, что Итан Хоук с 2008 года женат на Райан Шохьюз, которой флирт супруга с Анджелиной Джоли совсем не нравится.



«Итан пока не пересек границу, но он понимает, насколько привлекательна Анджелина. Всякий раз он осыпает ее комплиментами», — поделился инсайдер.



Напомним, что Анджелина Джоли уже однажды увела женатого мужчину из семьи. Ее роман с Брэдом Питтом начался в 2005 году во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит». Актер в тот момент еще состоял в официальном браке с Дженнифер Энистон.