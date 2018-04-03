Настя Рыбка и Алекс Лесли, арестованные в Таиланде за проведение «секс-тренинга», готовы признать свою вину. 11 апреля задержанных доставят в Паттайю, где будет рассмотрено их дело.

1 2 3 ... 11 Настя Рыбка и Алекс Лесли согласились признать свою вину

Таиландский адвокат Насти Рыбки и Алекса Лесли заявил РИА «Новости», что его подзащитные готовы признать свою вину в проведении «секс-тренинга» в Паттайе. Правозащитник уже подал прошение о проведении заседания в ближайшее время.

«Наиболее вероятно, что их привезут в Паттайю 11 апреля, и тогда же состоится судебное заседание», — рассказал адвокат.

Он также отметил, что обвинительные заключения уже находятся в суде и сейчас дело только за иммиграционной полицией. Как только правоохранительные органы доставят Рыбку и Лесли из Бангкока, заседание сразу же состоится.



Напомним, что 26 февраля полиция Таиланда задержала 10 иностранцев, незаконно проводивших «секс-тренинг» в Паттайе. Среди них были Рыбка и Лесли. Все задержанные сейчас находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке.



По словам заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде, в деле Рыбки и Лесли нет «никакой политики» — это обычное уголовное дело, возбужденное за работу без легальной регистрации. В посольстве также заявили, что в стране каждый год за работу без официального разрешения задерживают тысячи иностранных граждан. После признания вины им выписывают штраф и отправляют домой.