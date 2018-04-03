43-летняя Яна Рудковская в Инстаграме поздравила Сергея Лазарева с 35-летием. Пост продюсера навели интернет-пользователей на мысль о том, что в скором времени у певца появится дочь.

1 2 3 ... 13 Яна Рудковская намекнула, что в скором времени Сергей Лазарев вновь станет отцом

В конце 2016 года стало известно о том, что Сергей Лазарев три года скрывал от общественности своего сына Никиту. После того, как певец подтвердил, что у него действительно есть ребенок, поклонники заинтересовались тем, кто же родил артисту первенца. Сам Сергей продолжает успешно скрывать мать Никиты и крайне редко делится подробностями личной жизни. Однако недавно подруга Лазарева Яна Рудковская намекнула, что в скором времени он вновь станет отцом.

Продюсер опубликовала в своем микроблоге поздравление для артиста, которому недавно исполнилось 35 лет.

«Дорогой и невероятный, хочу пожелать, чтобы твой концерт в Олимпийском разорвал. Чтобы твоя семья была счастлива, а в скором времени в твоей жизни появилась и дочка, такая же красивая, как твой сын, потому что ты, как никто другой, это заслужил, обнимаю!» — написала Рудковская в микроблоге.



Подписчики Яны предположили, что она обладает информацией, которую Сергей пока не хочет раскрывать. Фолловеры присоединились к поздравлениям продюсера.