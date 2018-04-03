На днях 32-летняя Ольга Серябкина дала понять, что скоро впервые станет матерью. В инстаграм-историях солистка группы Serebro поинтересовалась, какие мужские имена нравятся ее подписчикам.

В одном из интервью Ольга Серябкина заявляла, что она не хочет выходить замуж и заводить семью. О своей личной жизни певица не распространяется, но поклонники были уверены, что не так давно она рассталась с Олегом Майами. Однако, судя по всему, у Ольги появился новый возлюбленный, и она уже беременна. Теперь фанаты группы Serebro переживают, что Серябкина в скором времени уйдет в декрет и перестанет выступать. Повод для таких волнений появился у фолловеров после одной из последних инстаграм-историй артистки.



Ольга поинтересовалась у своих фолловеров: «Какое любимое ваше имя? Потому что детей нужно называть интересными именами. Я уже готовлюсь».

Позднее Серябкина дала понять, что уже знает пол будущего ребенка. «Какое ваше нелюбимое мужское имя?» — написала артистка в своем микроблоге. Поклонники в комментариях принялись поздравлять Ольгу с грядущим пополнением в семье. Интернет-пользователи надеются, что в скором времени солистка группы Serebro раскроет имя отца малыша.