03.04.2018
На днях 32-летняя Ольга Серябкина дала понять, что скоро впервые станет матерью. В инстаграм-историях солистка группы Serebro поинтересовалась, какие мужские имена нравятся ее подписчикам. 
  • Ольга Серябкина
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    Ольга Серябкина дала понять, что беременна

В одном из интервью Ольга Серябкина заявляла, что она не хочет выходить замуж и заводить семью. О своей личной жизни певица не распространяется, но поклонники были уверены, что не так давно она рассталась с Олегом Майами. Однако, судя по всему, у Ольги появился новый возлюбленный, и она уже беременна. Теперь фанаты группы Serebro переживают, что Серябкина в скором времени уйдет в декрет и перестанет выступать. Повод для таких волнений появился у фолловеров после одной из последних инстаграм-историй артистки.

Ольга поинтересовалась у своих фолловеров: «Какое любимое ваше имя? Потому что детей нужно называть интересными именами. Я уже готовлюсь».

Позднее Серябкина дала понять, что уже знает пол будущего ребенка. «Какое ваше нелюбимое мужское имя?» — написала артистка в своем микроблоге. Поклонники в комментариях принялись поздравлять Ольгу с грядущим пополнением в семье. Интернет-пользователи надеются, что в скором времени солистка группы Serebro раскроет имя отца малыша. 

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