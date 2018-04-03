Не так давно 35-летняя Алена Водонаева сообщила, что намерена вернуться к правильному питанию и начать заниматься спортом после долгого перерыва. На днях телеведущая поделилась первыми результатами своей программы.

1 2 3 ... 13 Алена Водонаева поделилась с подписчиками результатами перехода на особую систему питания

В Инстаграме Алена Водонаева делится самыми разными подробностями своей жизни. Телеведущая рассказывает подписчикам о воспитании сына Богдана, публикует романтичные кадры из путешествий с супругом, а также регулярно отвечает на вопросы о спорте и способах похудения. Не так давно Алена сообщила, что возобновляет тренировки: «Пора возвращаться в форму! Возвращаться к спорту! Я столько еще никогда не пропускала».

3 апреля Водонаева опубликовала в Инстаграме новый снимок и описала свой дневной рацион.

«Минус три с половиной килограмма за неделю. Вернулась в свой привычный график питания. Отказавшись от мошенничества в виде перекусов от скуки не входящих в мою систему. То поездки, то болел ребенок и как следствие я выпрыгнула из стабильного корабля красоты и здоровья в океан хаотичного питания, а иногда и вовсе забывала поесть. Все это естественно отразилось на фигуре», — рассказала телеведущая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Однако некоторые поклонники усомнились в словах Алены. «Честно, 3,5 кг за неделю не скинешь. Может ушла жидкость, но не жир. Если бы вы весили 120 кг, то да, может быть», «Ален сколько вес у тебя, даже не верится, что за неделю так можно похудеть», «А мне кажется, Алена совсем не похудела», — написали интернет-пользователи. Впрочем, большинство фолловеров телеведущей сошлись во мнении, что ей необязательно сидеть на диетах, чтобы хорошо выглядеть.