После развода Кирилла Сафонова с первой женой его дочь Анастасия осталась жить в США. Сейчас девушка развивает модельную карьеру, регулярно радуя своих подписчиков в Инстаграме новыми кадрами. В 2016 году на наследницу известного актера обратил внимание авторитетный мужской журнал. С тех самых пор интернет-пользователи, которые не смогли остаться равнодушными, увидев кадры с Анастасией, активно следят за ее микроблогом в Сети.
«Прекрасный снимок», «Никак не могу перестать смотреть на тебя», «Такая красавица!», «Убийственно», — принялись расхваливать девушку в комментариях многочисленные интернет-пользователи.
К слову, сердце Анастасии уже занято. В скором времени она выйдет замуж за своего избранника Стивена. Осенью 2017 года влюбленные обручились. Судя по всему, жених Сафоновой полностью устраивает ее отца. Кирилл опубликовал в своем микроблоге снимок дочери с будущим зятем и поздравил их с грядущей свадьбой.
Такая дочь красавица!
У такого красивого отца другой дочки и не могла быть очень красивая девушка!