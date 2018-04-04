Интернет-пользователи больше года активно следят за микроблогом 22-летней Анастасии Сафоновой. На днях дочь известного актера опубликовала в Инстаграме новый снимок, взбудораживший ее поклонников.

1 2 3 ... 14 Подписчики Анастасии Сафоновой обсуждают новое фото в ее микроблоге

После развода Кирилла Сафонова с первой женой его дочь Анастасия осталась жить в США. Сейчас девушка развивает модельную карьеру, регулярно радуя своих подписчиков в Инстаграме новыми кадрами. В 2016 году на наследницу известного актера обратил внимание авторитетный мужской журнал. С тех самых пор интернет-пользователи, которые не смогли остаться равнодушными, увидев кадры с Анастасией, активно следят за ее микроблогом в Сети.

На днях Сафонова опубликовала новое фото, на котором она позирует топлес. Кадр взбудоражил фолловеров модели.

«Прекрасный снимок», «Никак не могу перестать смотреть на тебя», «Такая красавица!», «Убийственно», — принялись расхваливать девушку в комментариях многочисленные интернет-пользователи.



К слову, сердце Анастасии уже занято. В скором времени она выйдет замуж за своего избранника Стивена. Осенью 2017 года влюбленные обручились. Судя по всему, жених Сафоновой полностью устраивает ее отца. Кирилл опубликовал в своем микроблоге снимок дочери с будущим зятем и поздравил их с грядущей свадьбой.