Украинские журналисты выяснили, что вскоре после похорон Дениса Вороненкова Мария Максакова познакомилась с его первой супругой и старшей дочерью. Как сообщают СМИ, женщины быстро нашли общий язык.

1 2 3 ... 13 Мария Максакова нашла общий язык с первой женой Дениса Вороненкова

Светлана Макеенко — первая жена Дениса Вороненкова, с которой он прожил 10 лет. Разрешение на брак тогда еще молодому человеку выдал партком, ведь девушке на тот момент было всего 17 лет. Светлана родила Денису дочь Екатерину. Однако из-за измены Макеенко развелась с Вороненковым. Со временем женщина вышла замуж в второй раз, а экс-депутат продолжал общаться с дочерью и даже помог ей поступить в один из столичных ВУЗов. Убийство Дениса сплотило Светлану с его вдовой Марией Максаковой. «Она потеряла мужа, а я — отца своего ребенка», — объяснила Макеенко в интервью телеканалу ТСН.

Сейчас оперная дива называет первую супругу Вороненкова и его старшую дочь своей семьей.

К слову, обе женщины с неприязнью говорят о второй супруге экс-депутата Юлии, родившей ему двоих детей и получившей все наследство. «Она не признает наследства за другими детьми, о паритете даже речи нет. Решила, что можно утереть слезы вот таким путем — с помощью многомиллионного имущества. Она его предала», — уверена Мария. Сейчас Максакова и Макеенко через суд добиваются, чтобы имущество Вороненкова поделили между его детьми.