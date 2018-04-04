04.04.2018
3 апреля Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Анкаре. Во время церемонии фотографирования глав государств президент Турции обратил внимание на то, что все красавицы находятся рядом с его лидером России.
  • Владимир Путин
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    Владимир Путин прилетел в Турцию на встречу с Реджепом Тайип Эрдоганом

После снимка, на котором Владимир Путин поцеловал таинственную незнакомку, ни у кого из россиян не осталось сомнений в том, что он чрезвычайно популярен у женщин. А 3 апреля в этом убедился еще и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Главы двух государств провели встречу в Анкаре, посвященную военно-экономическому сотрудничеству двух стран. Перед тем, как начать переговоры Путин и Эрдоган устроили традиционную церемонию фотографирования. 

Один из российских журналистов, присутствовавший на этом мероприятии, заснял забавный ролик с участием двух лидеров. 

На записи видно, как президент Турции замечает, что все девушки стоят рядом с Владимиром Владимировичем. При этом сам Реджеп Тайип окружен одними мужчинами. Эрдоган попросил одну из красавиц переместиться поближе к нему для снимка. «Эрдоган позавидовал Путину», — сделал вывод журналист, поделившийся забавным роликом.

Интернет-пользователи принялись обсуждать забавную запись. Многие из них не сомневаются в том, что Владимир Владимирович попросту более привлекателен для женщин. 

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