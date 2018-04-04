После снимка, на котором Владимир Путин поцеловал таинственную незнакомку, ни у кого из россиян не осталось сомнений в том, что он чрезвычайно популярен у женщин. А 3 апреля в этом убедился еще и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Главы двух государств провели встречу в Анкаре, посвященную военно-экономическому сотрудничеству двух стран. Перед тем, как начать переговоры Путин и Эрдоган устроили традиционную церемонию фотографирования.
На записи видно, как президент Турции замечает, что все девушки стоят рядом с Владимиром Владимировичем. При этом сам Реджеп Тайип окружен одними мужчинами. Эрдоган попросил одну из красавиц переместиться поближе к нему для снимка. «Эрдоган позавидовал Путину», — сделал вывод журналист, поделившийся забавным роликом.
Интернет-пользователи принялись обсуждать забавную запись. Многие из них не сомневаются в том, что Владимир Владимирович попросту более привлекателен для женщин.
«Почему у него три, а у меня ни одной? Иди сюда!»: Эрдоган позавидовал Путину pic.twitter.com/j84Doqwpef— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 апреля 2018 г.