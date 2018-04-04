Не так давно адвокат Алекса Лесли и Насти Рыбки заявил, что его подзащитные готовы признать свою вину в организации «секс-тренингов». 4 апреля в деле россиян появились еще две статьи.

26 февраля в Таиланде по обвинению в организации «секс-тренингов» были задержаны 10 россиян, среди которых оказались Настя Рыбка и Алекс Лесли. Долгое время в их деле не было никаких подвижек, но в начале апреля адвокат «секс-охотницы» и ее гуру сообщил, что его подзащитные готовы признать свою вину. «Наиболее вероятно, что их привезут в Паттайю 11 апреля, и тогда же состоится судебное заседание», — объяснил юрист журналистам. Настя и Алекс могли оказаться в России уже в середине этого месяца, но теперь им придется подождать.

Источник в городском отделе уголовной полиции рассказал агентству РИА «Новости» о том, что в деле Рыбки и Лесли появились еще две статьи.

Полиция Паттайи приняла заявления от нескольких потерпевших, которые обвинили Настю, Алекса и других организаторов секс-тренингов в изнасиловании и организации проституции. «Теперь, видимо, предстоит расследование по этому заявлению, а поскольку оно будет в отношении всех оставшихся восьми человек, это значит, что депортировать их невозможно, пока в их отношении есть такое заявление, а тем более если по этому заявлению заведут уголовное дело», — объяснил инсайдер. Неизвестно, когда Рыбка и Лесли смогут вернуться в Россию.