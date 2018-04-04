3 апреля в британских СМИ появилась новость о том, что 96-летний принц Филипп был госпитализирован для плановой операции на бедре. Журналисты выяснили, почему супруг королевы Елизаветы II обратился к врачам только сейчас.

За последние несколько месяцев принц Филипп неоднократно давал британцам повод переживать за свое состояние. Супруг королевы Елизаветы II практически перестал появляться на официальных мероприятиях из-за проблем со здоровьем. По сообщениям СМИ, у герцога Эдинбургского были проблемы с сердцем, а на днях его госпитализировали в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне. 4 апреля принцу Филиппу провели операцию на бедре.

Как выяснили журналисты британского издания DailyMail, супруг Елизаветы II обратился к хирургам ради свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Торжественное бракосочетание состоится 19 мая в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Долгое время ходили слухи, что Филиппу придется пропустить важное мероприятие в жизни внука. Однако, судя по всему, герцог Эдинбургский намерен приложить все усилия, чтобы лично поздравить принца Гарри и его будущую жену.



«Герцог Эдинбургский перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. Его состояние удовлетворительное», — сообщается в заявлении Букингемского дворца. Отмечается, что Филипп чувствует себя комфортно и находится в прекрасном настроении.