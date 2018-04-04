С тех пор, как Эдита Пьеха перестала выступать на сцене, она практически исчезла с радаров СМИ. Однако сегодня журналистам стало известно, что знаменитая певица, отпраздновавшая юбилей прошлым летом, попала в больницу. «Увезли с обострением бронхита, положили во 2-ю городскую больницу», — объяснила артистка в беседе с ТАСС. По словам Эдиты Станиславовны, ей делают ингаляции и лечат. Пьеха намерена поправиться в самое ближайшее время.
Эдита Пьеха — известная эстрадная певица, которая до 1976 года выступала с ансамблем «Дружба». В ее репертуаре, по подсчетам поклонников, около четырехсот песен, среди которых такие известные хиты, как «Город детства», «Как молоды мы были» и «Наш сосед».
Woman.ru желает Эдите Станиславовне скорейшего выздоровления.
Здоровья ей.