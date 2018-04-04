В последнее время 37-летний Курбан Омаров регулярно делится со своими поклонниками полезными советами о семейной жизни. Свой новый пост супруг Ксении Бородиной посвятил мужской холодности.

Как оказалось, многие интернет-пользователи восхищаются отношениями Курбана Омарова и его жены Ксении Бородиной. Фолловеры бизнесмена регулярно спрашивают у него, как им удается сохранять гармонию в доме. Не так давно Курбан откровенно рассказал о романах любовниц с женатыми мужчинами. На этот раз одна и подписчиц обратилась к нему с вопросом о том, что делать, если супруг неласковый.



«Не секрет, что мужчины более хладнокровны по своей натуре в сравнение с прекрасным полом. Мы чаще рациональны и наши поступки руководствуются скорее разумом — нежели эмоциями. В этом и прелесть женщин, нас дополняющих своим умением проявлять чувства», — заявил Курбан (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).



Омаров считает, что поведение мужчины, которое женщины называют холодностью, свидетельствует о его «стабильном и уверенном характере».

«Никто не мешает, постепенно, своим поведением раскрыть его скрытые запасы. И помните, самое ценное — это то что идет от сердца. Искренние, но кажущиеся вам скупыми проявления — гораздо более весомы, чем тысячи слов и объятий, произведенных для создания ощущения темперамента», — считает Омаров. В конце Курбан подчеркнул, что всем людям без исключения стоит ценить друг друга за то, какие они есть.