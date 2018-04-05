В середине февраля этого года 35-летняя Елена Исинбаева стала матерью во второй раз. На днях спортсменка призналась, что в последнее время практически не занимается собой из-за заботы о детях.

1 2 3 ... 13 Елена Исинбаева призналась, что быть матерью двоих детей совсем не просто

Многие звездные матери рассказывают своим поклонникам о том, насколько трудно находить время на семью, работу и хобби. Теперь в их числе оказалась и Елена Исинбаева, которая 14 февраля родила второго ребенка. Первенец у спортсменки и ее мужа Никиты Петинова появился 28 июня 2014 года. Судя по всему, бывшая легкоатлетка целиком погрузилась в материнские хлопоты. 4 апреля Елена опубликовала в своем Инстаграме новый пост.

«Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остается времени», — призналась Исинбаева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Семьи, в которых три и более детей, вы — герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день», — сообщила Елена подписчикам.

Интернет-пользователи поддержали спортсменку. «Елена, удачи Вам. Через годик все встанет на свои места и захочется третьего», «Это действительно,тяжелый ежедневный труд!», «Привыкнете, потом легче будет», — написали фолловеры в комментариях. Многие поклонники Исинбаевой предложили ей воспользоваться услугами няни.