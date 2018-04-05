Анастасия Шубская и Александр Овечкин поженились в 2016 году. Интернет-пользователи не сомневаются в том, что хоккеист искренне любит свою супругу. Он регулярно публикует в Инстаграме снимки с женой, делает ей сюрпризы, тепло отзывается о ней в каждом интервью и старается проводить с ней все свободное время. На днях Анастасия показала, какой подарок сделал ей Александр. Овечкин усыпал пол лепестками роз, создав своеобразную дорожку, которая ведет к упаковке с шикарным украшением.
Видимо, роскошный аксессуар, усыпанный бриллиантами, понравился Анастасии. К слову, многие знаменитости выбирают украшения Cartier именно из коллекции Juste un Clou.
Сейчас Шубская и Овечкин проживают в США. Хоккеист играет в одной из самых известных команд Washington Capitals. Не так давно он провел тысячный матч за столичный клуб.