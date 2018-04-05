В Сети давно обсуждают вероятную беременность 27-летней Нюши. На днях певица спровоцировала очередную волну слухов, появившись в известной перинатальной клинике.

1 2 3 ... 12 Интернет-пользователи уверены, что певица Нюша беременна и скоро родит

Последнее время интернет-пользователи активно обсуждают вероятную беременность певицы Нюши. Звезда не дает никаких комментариев, однако провоцирует слухи, появляясь на публике в просторных нарядах, скрывающих живот.

Недавно Нюшу видели в клинике «Лапино», где проходят роды практически всех российских знаменитостей.

Интернет-пользователи сразу же сделали вывод, что скоро в семье певицы ожидается прибавление. Поклонники начали поздравлять Нюшу на ее странице в соцсетях, не дожидаясь официального подтверждения. «О, беременная, молодец», — радуются подписчики.



Напомним, что в 2017 году Нюша вышла замуж за генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Певица долгое время скрывала своего возлюбленного от общественности, и свадьбу они сыграли тайно.