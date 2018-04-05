Ольга Зарубина до сих пор держит обиду на Александра Малинина. Актриса упрекает бывшего мужа в жестоком обращении с ней и в том, что он не общается с их общей дочерью. Теперь Зарубина заявила, что Малинин подал на нее в суд за клевету.

1 2 3 ... 12 Ольга Зарубина заявила, что Александр Малинин подал на нее в суд

59-летняя актриса Ольга Зарубина — частый гость на различных ток-шоу. Бывшая жена Александра Малинина не скрывает многочисленных обид на экс-супруга и делится ими в телеэфирах. Зарубина обвиняет Малинина в том, что он плохо обходился с ней в браке и отказался общаться с их дочерью Кирой, которая родилась в 1986 году.



На днях Зарубина заявила, что бывший муж подал на нее в суд и хочет получить компенсацию за моральный ущерб. Правда, никакого официального извещения об этом ей не приходило.

«Мне сказали, что он предъявил ко мне иск о защите чести и достоинства», — рассказала Ольга Зарубина порталу Sobesenik.ru

Для того, чтобы урегулировать разногласия с экс-супругом, Ольга наняла адвоката. Зарубина не исключает, что решит подать встречный иск, ведь виноватой она себя не считает. Александр Малинин никак не комментирует данную ситуацию.



Напомним, что брак певца и актрисы продлился всего два года. С тех пор экс-супруги не поддерживают отношения.