59-летняя актриса Ольга Зарубина — частый гость на различных ток-шоу. Бывшая жена Александра Малинина не скрывает многочисленных обид на экс-супруга и делится ими в телеэфирах. Зарубина обвиняет Малинина в том, что он плохо обходился с ней в браке и отказался общаться с их дочерью Кирой, которая родилась в 1986 году.
На днях Зарубина заявила, что бывший муж подал на нее в суд и хочет получить компенсацию за моральный ущерб. Правда, никакого официального извещения об этом ей не приходило.
Для того, чтобы урегулировать разногласия с экс-супругом, Ольга наняла адвоката. Зарубина не исключает, что решит подать встречный иск, ведь виноватой она себя не считает. Александр Малинин никак не комментирует данную ситуацию.
Напомним, что брак певца и актрисы продлился всего два года. С тех пор экс-супруги не поддерживают отношения.
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Зарубина не актриса, а певица вообще то!
Зарубина довела мужика...не завидую Малинину, свяжешься вот так по молодости с придурошным/ной, он потом всю жизнь будет ходить за тобой поливать помоями
Зарубина довела мужика...не завидую Малинину, свяжешься вот так по молодости с придурошным/ной, он потом всю жизнь будет ходить за тобой поливать помоями