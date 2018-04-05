Ксения Бородина уже много лет является ведущей знаменитой телестройки. Она всегда старается помогать участникам в решении их проблем и дает мудрые советы. Однако на днях во время съемок одного из эфиров Бородина не смогла сдержать негативных эмоций. Телеведущая назвала одну из участниц хамкой и стукнула ее папкой.
Дело в том, что Елена Хромина, которая отличается непростым характером, повела себя неадекватно. Девушка нахамила психологу Наталье Толстой, которая присутствовала на съемках в качестве эксперта.
Елена Хромина также оскорбила свою коллегу по телестройке Александру Черно, а потом и вовсе накинулась на присутствующих в зале.
Зрители были возмущены поведением участницы и поддержали Ксению Бородину.
Вот бы ее заменили на другую ведущую, засиделась уже Бородина, надо увольнять. Глядишь и Курбан, или Омар (кто он там) на работу выйдет.
Фу, скопище деградантов. Я надеялась ее реально заткнули, эту хромину, а это пфффф
Профвыгорание на лицо.
Вот бы ее заменили на другую ведущую, засиделась уже Бородина, надо увольнять. Глядишь и Курбан, или Омар (кто он там) на работу выйдет.
Ведущим, вместо КсЮ?
А и правда, а что это Омар ничего на ведет на Д2? Недоработка Бородиной....