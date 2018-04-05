Участница «Дома-2» Елена Хромина в одном из недавних телеэфиров повела себя неадекватно. Ксения Бородина не сдержала эмоций и жестко поставила девушку на место.

Ксения Бородина уже много лет является ведущей знаменитой телестройки. Она всегда старается помогать участникам в решении их проблем и дает мудрые советы. Однако на днях во время съемок одного из эфиров Бородина не смогла сдержать негативных эмоций. Телеведущая назвала одну из участниц хамкой и стукнула ее папкой.



Дело в том, что Елена Хромина, которая отличается непростым характером, повела себя неадекватно. Девушка нахамила психологу Наталье Толстой, которая присутствовала на съемках в качестве эксперта.

«А вы мне просто завидуете, женщина. Я молодая, а вы старая», — обратилась к Толстой Хромина.

Елена Хромина также оскорбила свою коллегу по телестройке Александру Черно, а потом и вовсе накинулась на присутствующих в зале.



Зрители были возмущены поведением участницы и поддержали Ксению Бородину.