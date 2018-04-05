Нетрудно вспомнить, сколько знаменитостей высказывались против кандидатуры Дональда Трампа на пост президента США. Оказалось, некоторые из них были некогда друзьями Мелании и даже присутствовали на ее свадьбе с миллиардером. Однако с тех пор, как она стала первой леди, многие знакомые от нее отвернулись. К тому же, бывшая модель надеялась, что будет проводить время на светских мероприятиях. «Мир шоу-бизнеса, который раньше был открыт для нее, теперь невероятно далеко», — сообщил источник из окружения семьи Трампов порталу HollywoodLife.
К слову, от Мелании отвернулись не только ее знакомые селебрити, но и простые люди. Пока первая леди не переехала в Белый дом, ей регулярно приходилось сталкиваться с недовольством народа. «Жители Нью-Йорка постоянно кричали ей вслед ужасные вещи», — вспомнил анонимный инсайдер. По его словам, Мелания переживает из-за того положения, в котором она оказалась, и искренне мечтает вернуть свою прежнюю жизнь.
Эх, Мелания! Ведь наверняка в Словении были парни. Вернуть бы все назад.
Это были не друзья, которые могли отвернуться из из того что она стала 1 леди. Если что то не нр в экономике страны то уже не одна виновата да и не Трамп. Он платит налоги более млн долл в год. только пришел к власти и з/п 1 доллар в год
Это были не друзья, которые могли отвернуться из из того что она стала 1 леди. Если что то не нр в экономике страны то уже не одна виновата да и не Трамп. Он платит налоги более млн долл в год. только пришел к власти и з/п 1 доллар в год