На днях 41-летний Сергей Жуков опубликовал в своем Инстаграме фотографию 17-летней дочери Александры от первого брака. Интернет-пользователи принялись обсуждать внешность молодой девушки.

1 2 3 ... 12 Сергей Жуков опубликовал новый снимок своей подросшей дочери

В 2000 году Сергей Жуков женился на Елене Добындо. Спустя год у певца и его супруги родилась дочь Александра. Однако в 2005 году брак распался. Сергей и Елена виделись слишком редко, ведь в тот момент группа «Руки вверх!» была на пике своей популярности, и артисту приходилось много гастролировать. Александра осталась жить в США вместе со своей матерью. Когда Жуков женился на Регине Бурд, Добындо противилась его общению с дочерью, но вскоре экс-супругам удалось преодолеть разногласия.

Теперь Сергей регулярно общается с Александрой, а на днях он решил поздравить ее с 17-летием в своем Инстаграме.

«17 лет назад моя жизнь изменилась... На свет появилась ты — моя первая, долгожданная доченька. Сашенька, порой, закрывая глаза, я даже вообразить не могу, как из маленькой, неугомонной малышки ты превратилась в очаровательную, взрослую и такую красивую девушку. Ты всегда была особенной, более рассудительной, целеустремленной, разносторонней. А с каждым годом ты раскрываешься, как цветок все больше и все ярче играешь своими красками...» — написал Жуков, опубликовав фото девушки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Поклонники принялись обсуждать снимок: «Красивая девочка!», «Прекрасные строки! Дочка копия вы», «Поздравляю с днем рождения красавица». Многие фолловеры были удивлены, увидев кадр с девушкой. Оказалось, многие фанаты даже не предполагали, что у него есть старшая дочь.