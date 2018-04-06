Интернет-пользователям ничего неизвестно о таинственном возлюбленном Яны Кошкиной. Она не публикует снимков с избранником. Однако, по словам телеведущей, ее бойфренд — обеспеченный человек, который живет в Барвихе. В конце марта Яна опубликовала снимок, на котором отчетливо видно ее заплаканное лицо. «А вас мужчины доводили до слез?» — подписала кадр Кошкина. Тогда поклонники обвинили телеведущую в том, что она манипулирует своим возлюбленным.
В инстаграм-историях Кошкина опубликовала снимок туфель Christian Louboutin. Эта модель обошлась возлюбленному телеведущей приблизительно в 40 тысяч рублей. «Спасибо», — коротко подписала кадр Яна. Судя по всему, она приняла извинения своего таинственного возлюбленного.
Поклонники надеются, что в скором времени Кошкина все же представит им своего избранника. Интернет-пользователи не понимают, почему она скрывает от них свою личную жизнь.
Какая скучная жизнь у этой дамы.