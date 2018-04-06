На днях 35-летняя Энн Хэтэуэй эмоционально обратилась к своим подписчикам. Актриса объяснила, для чего набирает лишний вес и посоветовала критикам оставить свое мнение при себе.

На страницу Энн Хэтэуэй в Инстаграме подписаны больше 10 миллионов человек. Актриса часто делится с фолловерами самыми разными подробностями своей жизни. Она рассказывает о новых съемках, показывает мероприятия, на которых присутствует, а также выражает свою гражданскую позицию.



На днях Энн опубликовала видео со своими тренировками в спортзале. Интернет-пользователи заметили, что актриса в последнее время раздобрела. В подписи актриса заявила: «Я набираю вес для новой роли».

Таким образом Хэтэуэй посоветовала фолловерам держать язвительные комментарии при себе.

К слову, актриса уже не в первый раз обращается к своим хейтерам. В начале марта Энн ответила на критику своего выступления на церемонии вручения «Оскара», которая состоялась в 2013 году. Хэтэуэй объяснила, что не могла выглядеть элегантно из-за того, что была вынуждена менять наряд за несколько минут до выхода на сцену. К тому же, в тот момент актриса была больна ларингитом. Энн подчеркнула, что несмотря на многочисленные негативные отзывы, для нее этот «Оскар» стал одним из самых счастливых событий в жизни.