29-летняя Николь Кузнецова испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Ясновидящая рассказала, что ей не хватает средств, чтобы завершить дорогостоящее лечение.

1 2 3 ... 11 На днях Николь Кузнецова рассказала, что ей не хватает денег на лечение

Финалистка 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова на днях перенесла очередную операцию на горле. Девушка страдает врожденной болезнью дыхательных путей — рецидивирующим папилломатозом гортани.

Из-за этого Кузнецова почти не может разговаривать и вынуждена дышать через трахеостомическую трубку.



Сейчас ясновидящая находится в клинике в Германии, где лечение стоит очень дорого.

На своей странице в соцсетях Николь рассказала, что в скором времени ей понадобится еще одна операция, и понадеялась на материальную помощь от Минздрава РФ.

«Операция очень дорогостоящая и без квоты от государства, к сожалению, нашей семье не по средствам. Для того, чтобы оплатить вчерашнюю операции, муж был вынужден продать автомобиль. Надеюсь, ему не придется торговать своей почкой, чтобы оплатить реконструктивную операцию» (орфография и пунктуация автора сохранены), — поделилась Кузнецова.



Ясновидящая очень надеется на помощь от государства, но все же переживает, что не достойна квоты и займет место более нуждающегося человека — ребенка или молодой мамочки.



Пользователи Сети желают Николь скорейшего выздоровления и даже готовы, при необходимости, организовать сбор средств на ее операцию.