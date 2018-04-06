Финалистка 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова на днях перенесла очередную операцию на горле. Девушка страдает врожденной болезнью дыхательных путей — рецидивирующим папилломатозом гортани.
Из-за этого Кузнецова почти не может разговаривать и вынуждена дышать через трахеостомическую трубку.
Сейчас ясновидящая находится в клинике в Германии, где лечение стоит очень дорого.
«Операция очень дорогостоящая и без квоты от государства, к сожалению, нашей семье не по средствам. Для того, чтобы оплатить вчерашнюю операции, муж был вынужден продать автомобиль. Надеюсь, ему не придется торговать своей почкой, чтобы оплатить реконструктивную операцию» (орфография и пунктуация автора сохранены), — поделилась Кузнецова.
Ясновидящая очень надеется на помощь от государства, но все же переживает, что не достойна квоты и займет место более нуждающегося человека — ребенка или молодой мамочки.
Пользователи Сети желают Николь скорейшего выздоровления и даже готовы, при необходимости, организовать сбор средств на ее операцию.
А предвидеть не могла? За обман людей это все.
А предвидеть не могла? За обман людей это все.