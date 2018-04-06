42-летняя Анастасия Волочкова отдыхает в Таиланде. Балерина регулярно публикует на своей странице в соцсетях откровенные снимки из отпуска. Недавно она поделилась с подписчиками новой фотографией, на которой позирует топлес.

1 2 3 ... 12 На днях Анастасия Волочкова поделилась новой откровенной фотографией

Устав от московской пасмурной погоды, Анастасия Волочкова улетела на Пхукет. Балерина наслаждается солнцем и с радостью делится со своими подписчиками новыми фотографиями.



На днях Волочкова выложила на своей странице в Инстаграме снимок, на котором позирует без верхней части купальника.

«Какое счастье — созерцать красоту! А в самых роскошных местах это делать еще приятнее, согласитесь?», — подписала фотографию балерина.

Видимо, под красотой Волочкова имела ввиду себя, так как добавила, что в ней «все прелестно, божественно и натурально». Фолловеры не смогли поспорить с балериной. Волочкова предусмотрительно ограничила возможность комментировать свои публикации, пока находится в отпуске.



Интернет-пользователи гадают, куда же подевался жених Волочковой. Ведь в Таиланд она прилетела с мамой и дочкой. К тому же балерина не скрывает, что ей очень симпатичен казахский поэт Хаким Булибеков, которого она встретила во время отпуска. Судя по фотографиям в микроблоге Анастасии, она много времени проводит с Хакимом. Балерина даже продемонстрировала на нем свой фирменный шпагат.