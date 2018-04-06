35-летняя Анна Седокова год назад родила третьего ребенка. На днях многодетная мать призналась, что не намерена останавливаться и хочет четвертого.

1 2 3 ... 10 Анна Седокова намекнула, что хочет снова стать мамой

8 апреля 2017 года на свет появился сын Анны Седоковой — Гектор. У певицы также есть две дочери: 13-летняя Алина и 6-летняя Моника. Похоже, что Анна не против снова стать мамой.



После третьих родов Седоковой было непросто привести свое тело в форму. Анна очень расстраивалась, когда читала негативные комментарии интернет-пользователей в адрес своей фигуры, но сейчас она снова вернулась к обтягивающим нарядам.



На днях певица поделилась на своей странице в Инстаграме фотографией в обновке. Седокова продемонстрировала купальник своей мечты. «Меня даже не остановило то, что Мона, оценивая мой образ, спросила — не беременна ли я» , — подписала снимок Седокова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены). Певица также рассказала, что младшая дочка просит родить ей еще одного братика.

«Так что, может это и знак. А купальник, видите, можно месяцев до 8 носить точно», — заинтриговала Анна фолловеров.

Подписчики тут же начали обсуждать пост Седоковой и даже предположили, что она уже сейчас находится в интересном положении, просто держит новость в секрете. Ведь свою третью беременность певица скрывала почти до самых родов.

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