На днях вратарь московского «Динамо» Антон Шунин сделал предложение своей возлюбленной Кате Григорьевой. Об этом в модель сообщила в соцсетях.
В знак своей любви Шунин преподнес Григорьевой кольцо Graff с огромным бриллиантом. Приблизительная стоимость украшения — несколько миллионов рублей.
Интернет-пользователи поздравили новоиспеченных жениха и невесту и пожелали счастливой семейной жизни.
Роман футболиста «Динамо» и бывшей модели Victoria’s Secret начался в 2016 году. С тех пор молодые люди часто появляются вместе на публике и делятся совместными снимками в соцсетях. До встречи с Катей Григорьевой футболиста связывали романтические отношения с экс-возлюбленной Тимати Аленой Шишковой.
Тупой заголовок.Все знают Григорьеву и Шишковой зачем приплели?
какая милая, молодец парень, не упустил