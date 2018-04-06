06.04.2018
31-летний Антон Шунин сделал предложение 28-летней Кате Григорьевой. Модель ответила футболисту согласием.
  • Екатерина Григорьева
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    Антон Шунин сделал предложение Кате Григорьевой

На днях вратарь московского «Динамо» Антон Шунин сделал предложение своей возлюбленной Кате Григорьевой. Об этом в модель сообщила в соцсетях.

Катя опубликовала на своей странице в Инстаграме красноречивое фото с кольцом на безымянном пальце правой руки. «Да!» — лакончино подписала снимок модель.

В знак своей любви Шунин преподнес Григорьевой кольцо Graff с огромным бриллиантом. Приблизительная стоимость украшения — несколько миллионов рублей.

Интернет-пользователи поздравили новоиспеченных жениха и невесту и пожелали счастливой семейной жизни.

Роман футболиста «Динамо» и бывшей модели Victoria’s Secret начался в 2016 году. С тех пор молодые люди часто появляются вместе на публике и делятся совместными снимками в соцсетях. До встречи с Катей Григорьевой футболиста связывали романтические отношения с экс-возлюбленной Тимати Аленой Шишковой.  

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