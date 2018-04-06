Не так давно Владимир Фриске заявил, что его внук Платон перенес уже две операции. По словам отца известной певицы, он очень переживает за здоровье ее единственного сына. На днях 35-летний Дмитрий Шепелев высказался о состоянии мальчика.

Родственники Жанны Фриске практически не видятся с ее маленьким сыном Платоном. Однако в интервью Владимир и Ольга регулярно упоминают о маленьком внуке. В начале апреля отец известной певицы заявил: «В прошлом году в апреле Шепелев привел Платона к нам на встречу в цирк. Сам в куртке, а ребенок в шортиках! Жена моя спросила: мол, что-то легко одет, не по погоде, ветер пронизывающий на улице». По словам Владимира, Платону уже сделали две операции. Дедушка и бабушка переживают за здоровье мальчика. Однако ничего не могут предпринять.

На днях Дмитрий раскрыл правду о том, что происходит с его сыном. Телеведущий опубликовал пост в своем Инстаграме.

«Ночь перед вылетом и... температура. И вместо рейса — такси в аптеку, а вместо сладкой ваты — панадол. Я сталкивался с этим уже раза три», — рассказал Шепелев (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены). Дмитрий признался, что ему неоднократно приходилось отменять поездки с сыном из-за его здоровья.

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