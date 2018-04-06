06.04.2018
Не так давно Владимир Фриске заявил, что его внук Платон перенес уже две операции. По словам отца известной певицы, он очень переживает за здоровье ее единственного сына. На днях 35-летний Дмитрий Шепелев высказался о состоянии мальчика. 
  • Дмитрий Шепелев
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    Дмитрий Шепелев признался, что Платон часто болеет

Родственники Жанны Фриске практически не видятся с ее маленьким сыном Платоном. Однако в интервью Владимир и Ольга регулярно упоминают о маленьком внуке. В начале апреля отец известной певицы заявил: «В прошлом году в апреле Шепелев привел Платона к нам на встречу в цирк. Сам в куртке, а ребенок в шортиках! Жена моя спросила: мол, что-то легко одет, не по погоде, ветер пронизывающий на улице». По словам Владимира, Платону уже сделали две операции. Дедушка и бабушка переживают за здоровье мальчика. Однако ничего не могут предпринять.

На днях Дмитрий раскрыл правду о том, что происходит с его сыном. Телеведущий опубликовал пост в своем Инстаграме.

«Ночь перед вылетом и... температура. И вместо рейса — такси в аптеку, а вместо сладкой ваты — панадол. Я сталкивался с этим уже раза три», — рассказал Шепелев (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены). Дмитрий признался, что ему неоднократно приходилось отменять поездки с сыном из-за его здоровья.

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