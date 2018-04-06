Алексей и Мария Серебряковы поженились почти 30 лет назад. У супругов трое детей — дочь Даша и приемные сыновья Данила и Степан. В программе «Судьба человека» актер вспомнил, что ему пришлось увести любимую женщину из семьи. «Да, это была большая проблема. Я знал этого человека, ее мужа, заочно. Я должен был отнять у мужчины годовалую дочь только потому, что полюбил его женщину», — вспомнил Алексей. У Серебряковых так и не появилось совместных детей, но ради своей жены актер решился на усыновление.
Мария довольно долго ездила по различным детским домам и однажды нашла мальчика, который был один и не общался с другими воспитанниками. Серебряков приехал, познакомился с ним, и вскоре Степан стал частью их семьи. Сам Алексей начал регулярно ездить по детдомам и оказывать самую разную помощь.
В одном из учреждений актер познакомился с Данилой. «Он был очень тяжелый мальчишка. Дело в том, что мы его взяли, когда ему было три с половиной года. Он не ел с тарелки, ел с земли. Врачи ему ставили различные диагнозы… В школу он пошел для умственно отсталых», — вспомнил Алексей. Сейчас, по словам Серебрякова, Данила стал одним из лучших учеников в классе, выучил английский язык и начал рисовать.
Большой актёр.
Вот это поступок!Сделал счастливыми двух мальчишек!
Да, интересно чем привлекла его эта женщина с совершенно обыкновенной внешностью. Столько лет вместе, пожертвовал возможностью иметь собственных детей. Актер очень сильный, не играет, а проживает каждую роль, посмотрю выпуск, очень интересно узнать, что он за человек, интервью с ним никогда раньше не читала. Детей усыновили, значит есть стержень в людях, своего рода самопожертвование, а для меня так вообще подвиг!
Герой! Мужчина!
Да, интересно чем привлекла его эта женщина с совершенно обыкновенной внешностью. Столько лет вместе, пожертвовал возможностью иметь собственных детей. Актер очень сильный, не играет, а проживает каждую роль, посмотрю выпуск, очень интересно узнать, что он за человек, интервью с ним никогда раньше не читала. Детей усыновили, значит есть стержень в людях, своего рода самопожертвование, а для меня так вообще подвиг!
Актер он талантливый,но как человек сомнительно....