53-летний Алексей Серебряков стал героем нового выпуска программы «Судьба человека». В студии Бориса Корчевникова актер рассказал о том, как начались его отношения с супругой Марией.

1 2 3 ... 13 Мария и Алексей Серебряковы женаты почти 30 лет

Алексей и Мария Серебряковы поженились почти 30 лет назад. У супругов трое детей — дочь Даша и приемные сыновья Данила и Степан. В программе «Судьба человека» актер вспомнил, что ему пришлось увести любимую женщину из семьи. «Да, это была большая проблема. Я знал этого человека, ее мужа, заочно. Я должен был отнять у мужчины годовалую дочь только потому, что полюбил его женщину», — вспомнил Алексей. У Серебряковых так и не появилось совместных детей, но ради своей жены актер решился на усыновление.

«Ради любви к Маше я отказался от возможности иметь кровных детей», — заявил Алексей.

Мария довольно долго ездила по различным детским домам и однажды нашла мальчика, который был один и не общался с другими воспитанниками. Серебряков приехал, познакомился с ним, и вскоре Степан стал частью их семьи. Сам Алексей начал регулярно ездить по детдомам и оказывать самую разную помощь.



В одном из учреждений актер познакомился с Данилой. «Он был очень тяжелый мальчишка. Дело в том, что мы его взяли, когда ему было три с половиной года. Он не ел с тарелки, ел с земли. Врачи ему ставили различные диагнозы… В школу он пошел для умственно отсталых», — вспомнил Алексей. Сейчас, по словам Серебрякова, Данила стал одним из лучших учеников в классе, выучил английский язык и начал рисовать.

Сейчас читают