В конце января стало известно о том, что 40-летняя Светлана Зейналова станет матерью во второй раз. На днях телеведущая показала своим фолловерам кадры из новой фотосессии, в которой она приняла участие вместе со своей дочерью Александрой.

1 2 3 ... 13 Светлана Зейналова приняла участие в фотосессии вместе с дочерью Александрой

Светлана Зейналова не прячет свою дочь Александру, страдающую от аутизма, от поклонников и журналистов. Телеведущая регулярно делится успехами девочки и рассказывает о ее талантах. Так, она признавалась, что дочь проявляет интерес к музыке и имеет отличную память. К тому же, в своем Инстаграме Светлана старается как можно чаще публиковать кадры с Александрой. На днях Зейналова, которая ждет второго ребенка, приняла участие в фотосессии вместе с девочкой. В микроблоге телеведущая поделилась несколькими кадрами.

«У нас фотосессия — две толстые Модели», — подписала опубликованные снимки Светлана (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Какая Света молодец!», «Саня очаровашка! Сразу улыбаешься ей в ответ», «Светлана, Вы прекрасны! И Александре очень идет такая прическа!», «Все фотки классные, последняя вообще здоровская», «Светлана, Вы очень светлый и позитивный человек и доча Ваша очень милая девочка», — принялись обсуждать кадр интернет-пользователи. Также поклонники поздравили Зейналову с беременностью и пожелали ей легких родов.

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