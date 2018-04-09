9 марта сыну 34-летней Юлии Снигирь и 39-летнего Евгения Цыганова, Федору, исполнилось 2 года. На днях актриса впервые опубликовала фото малыша в своем микроблоге.

1 2 3 ... 13 Юлия Снигирь впервые показала своего сына Федора

Роман Юлии Снигирь и Евгения Цыганова был одним из самых обсуждаемых событий 2016 года. Ради своей возлюбленной актер оставил гражданскую жену Ирину Леонову, родившую ему семерых детей. А весной того же года у Юлии и Евгения появился первый совместный ребенок — Федор. Снигирь и Цыганов по-прежнему тщательно оберегают личную жизнь от посторонних глаз. Однако на днях актриса впервые опубликовала в Инстаграме фотографию с сыном.

В кадре мальчик стоит спиной. «Навсегда», — коротко подписала снимок Юлия.

«Какой хороший и чудесный малыш!», «О, любитель сладенького!», «Это ваш сынок!», «Федор?», «Классное фото», — принялись обсуждать кадр фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены).



К слову, не так давно в Сети ходили слухи о том, что Юлия беременна во второй раз, но предпочитает не распространяться об этом. Фанаты актрисы заметили, что она начала носить свободную одежду и практически перестала появляться на светских мероприятиях. Снигирь до сих пор никак не прокомментировала домыслы поклонников о своем интересном положении. Однако, если радостная новость подтвердится, то для Евгения Цыганова это будет уже девятый ребенок.

Сейчас читают