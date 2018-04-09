Роман Юлии Снигирь и Евгения Цыганова был одним из самых обсуждаемых событий 2016 года. Ради своей возлюбленной актер оставил гражданскую жену Ирину Леонову, родившую ему семерых детей. А весной того же года у Юлии и Евгения появился первый совместный ребенок — Федор. Снигирь и Цыганов по-прежнему тщательно оберегают личную жизнь от посторонних глаз. Однако на днях актриса впервые опубликовала в Инстаграме фотографию с сыном.
«Какой хороший и чудесный малыш!», «О, любитель сладенького!», «Это ваш сынок!», «Федор?», «Классное фото», — принялись обсуждать кадр фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены).
К слову, не так давно в Сети ходили слухи о том, что Юлия беременна во второй раз, но предпочитает не распространяться об этом. Фанаты актрисы заметили, что она начала носить свободную одежду и практически перестала появляться на светских мероприятиях. Снигирь до сих пор никак не прокомментировала домыслы поклонников о своем интересном положении. Однако, если радостная новость подтвердится, то для Евгения Цыганова это будет уже девятый ребенок.
Увела мужика от 7!!! Детей! Как совесть ей позволяет с таким поступком жить! ...мерзко...
Вот показала так показала! Че за заголовки? Мне и так пофиг как выглядят посторонние дети,а тут спину посмотрела и вообще отлегло от сердца!😂
Действительно, новость дня! Восьмой ребенок Цыганова со спины! Не верю в свое счастье! Какая интрига!
Увела мужика от 7!!! Детей! Как совесть ей позволяет с таким поступком жить! ...мерзко...
Действительно, новость дня! Восьмой ребенок Цыганова со спины! Не верю в свое счастье! Какая интрига!
Ребенок не виноват. А вот родители противны оба.
а мужик,что, овца безропотная? взяли его и повели, что ли?сам ,значит, хотел увестись. его дети, пусть он о них и думает. и вообще, рожать 7 детей в наше время ,по меньшей мере, странно. мы что ,в деревне 15 века?
Увела мужика от 7!!! Детей! Как совесть ей позволяет с таким поступком жить! ...мерзко...