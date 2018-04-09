В минувшее воскресенье вся Россия отмечала Пасху. Многие знаменитости поздравили своих поклонников в соцсетях. Не осталась в стороне и Светлана Лобода, опубликовавшая новый снимок в Инстаграме. «Христос Воскрес! С Большим праздником!» — подписала кадр певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Однако поклонники беременной во второй раз артистки в комментариях начали обсуждать вовсе не праздник, а кольцо на безымянном пальце ее правой руки.
«Красивое колечко», «Колечко на пальце. Будь счастлива красотка наша. ты заслужила это счастье, любимого, и конечно же малыша которого так хотела и ждала, будьте счастливыми и любимыми», «Ого! Кольцо, поздравляю», «Светик, колечко красивое, я за тебя очень рада, поздравляю и желаю счастья», — написали многочисленные фанаты Светланы.
Поклонники певицы надеются, что в скором времени она рассекретит отца будущего ребенка и возлюбленного. Сама Лобода, которая улетела рожать в США, на домыслы интернет-пользователей пока никак не отреагировала.
Беременная Лобода заинтриговала поклонников снимком с помолвочным кольцом
В минувшее воскресенье вся Россия отмечала Пасху. Многие знаменитости поздравили своих поклонников в соцсетях. Не осталась в стороне и Светлана Лобода, опубликовавшая новый снимок в Инстаграме. «Христос Воскрес! С Большим праздником!» — подписала кадр певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Однако поклонники беременной во второй раз артистки в комментариях начали обсуждать вовсе не праздник, а кольцо на безымянном пальце ее правой руки.
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Лидер Рамштайна счастливый папаша?