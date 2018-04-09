Отец манекенщика Джереми Микса в сентябре 2017-го вышел из тюрьмы, где находился с 1984 года. Рэй Микс отбывал срок за убийство и изнасилование. Теперь он очень хочет встретиться с невестой сына и ее отцом, хозяином империи Topshop.
«Я уже общался с Хлое по телефону, она мне очень понравилась. Ее отец-миллиардер тоже кажется мне отличным парнем, жду не дождусь, когда смогу познакомиться с ними лично», — рассказал Микс-старший в интервью The Sun.
Сейчас бывший заключенный живет на крошечном ранчо в Техасе вместе с братом, 73-летним Вилли Миксом. Жаль, что репортеры не связались с будущим тестем Микса. Вряд ли Филип Грин также жаждет встречи с отцом жениха.
Напомним, что 34-летний Джереми Микс, которого зарубежная пресса давным давно окрестила «самым красивым преступником» и 26-летняя наследница империи Topshop Хлое Грин, по данным СМИ, в скором времени станут родителями и готовятся к свадьбе.
Отец Джереми Микса, отсидевший в тюрьме за убийство и изнасилование, надеется поскорее познакомиться с будущей невесткой и ее папой-миллиардером
Отец манекенщика Джереми Микса в сентябре 2017-го вышел из тюрьмы, где находился с 1984 года. Рэй Микс отбывал срок за убийство и изнасилование. Теперь он очень хочет встретиться с невестой сына и ее отцом, хозяином империи Topshop.
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