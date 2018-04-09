67-летний Рэй Микс недавно вышел из тюрьмы, где провел более 20 лет. Отец «самого красивого преступника» заявил, что очень хочет познакомиться с невестой сына Хлое Грин и ее отцом-миллиардером Филипом Грином.

1 2 3 ... 11 Отец Джереми Микса 23 года провел в тюрьме за убийство и изнасилование

Отец манекенщика Джереми Микса в сентябре 2017-го вышел из тюрьмы, где находился с 1984 года. Рэй Микс отбывал срок за убийство и изнасилование. Теперь он очень хочет встретиться с невестой сына и ее отцом, хозяином империи Topshop.



«Я уже общался с Хлое по телефону, она мне очень понравилась. Ее отец-миллиардер тоже кажется мне отличным парнем, жду не дождусь, когда смогу познакомиться с ними лично», — рассказал Микс-старший в интервью The Sun.



Сейчас бывший заключенный живет на крошечном ранчо в Техасе вместе с братом, 73-летним Вилли Миксом. Жаль, что репортеры не связались с будущим тестем Микса. Вряд ли Филип Грин также жаждет встречи с отцом жениха.



Напомним, что 34-летний Джереми Микс, которого зарубежная пресса давным давно окрестила «самым красивым преступником» и 26-летняя наследница империи Topshop Хлое Грин, по данным СМИ, в скором времени станут родителями и готовятся к свадьбе.



Сейчас читают