После недавнего инцидента во время пасхальной службы испанская королевская семья приковала к себе внимание общественности. Говорят, что неприличное поведение инфанты Леонор спровоцировало конфликт между двумя королевами. Однако на публике женщины ведут себя как лучшие подруги.

1 2 3 ... 13 Испанские королевы София и Летиция старательно делают вид, что у них хорошие отношения

Не так давно в Сети появилось видео, на котором наследница испанского престола Леонор ведет себя очень некрасиво. После окончания пасхальной службы принцесса небрежно оттолкнула руку своей бабушки, 79-летней королевы Софии, которая приобняла ее за плечи. Также на записи видно, что мать девочки — 45-летняя Летиция — как будто специально мешает свекрови общаться со старшей внучкой, преграждая ей путь.



Ролик, набравший более 3 млн просмотров, спровоцировал слухи о том, что не все гладко в отношениях двух королев, мол, они соперничают за внимание девочек: 12-летней Леонор и 10-летней Софии.



Затем на просторах интернета появилась еще одно видео: на нем королева-мать целует внучку в лоб, после чего Летиция сразу же демонстративно провдит по нему рукой. Скорее всего, чтобы стереть след от помады. Однако многие решили, что супруга короля решила таким образом уничтожить любые следы контакта свекрови с дочерью.



Теперь же супруга и мать испанского короля старательно улыбаются на новых снимках, сделанных папарацци во время их совместной прогулки.

На некоторых фото королевские особы обнимаются, демонстрируя, что никакого конфликта между ними нет и быть не может. На остальных кадрах бабушка София заботливо держит улыбающихся внучек за руки.



Однако, как сообщает светский обозреватель испанского Vanity Fair Мартин Бьянки Тассо, эти снимки, призванные, по всей видимости, успокоить общественность, пока не слишком помогли: испанцы возмущены тем, как королева-консорт повела себя с королевой-матерью. Многие считают, что супруга Филиппа VI показала свое истинное лицо. Однако в окружении Летиции утверждают, что она просто повела себя как заботливая мать. Королевский двор никак не комментирует ситуацию.

Сейчас читают