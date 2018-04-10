Несмотря на то, что родители Ольги и Анны Бузовой развелись, дочери регулярно общаются не только с матерью, но и с отцом Игорем. Он часто бывает на концертах певицы, поддерживает ее в соцсетях и публикует трогательные снимки. В Инстаграме на мужчину подписаны уже 71 тысяча человек, которые активно обсуждают каждый новый снимок Игоря с известными дочерьми. На днях он выложил в микроблог архивный кадр, удививший фолловеров. На нем молодые Ольга и Анна позируют топлес.
«Они голенькие?», «Я в этом возрасте голая не ходила», «А почему девочки в таком возрасте без футболок?», «Папа то сам в футболке а на девочек футболки не одеть», «На аттракцион? В таком виде? Полуголые? Ладно я понимаю дома, в своем дворе, но на аттракционы в таком виде», «Может не стоит такие фото выкладывать», — начали обсуждать снимок фолловеры Игоря. Присоединилась и сама Бузова, которая поинтересовалась у отца, где в этот момент был ее топ. «Ну не досмотрели не додумали», — ответил отец певицы.
Впрочем, многим интернет-пользователям этот кадр все же понравился. По мнению поклонников, всегда интересно посмотреть на архивные кадры из детства.
Сиськи у Бузовой остались с того времени, судя по всему..
Нормальная семья, симпатичная сестра. Мать нормальная, не такая позёрка как у тарасова маман. Такую свекровь как маман тарасова даже костенко не хочу желать, тётка конкретно истеричного вида про тарасову.
тогда и время было другое, никто бы не стал рассматривать девочек как то не так как надо, точнее думать как щас, что это не правильно. И дети развивались физически не так быстро зачастую, как сейчас. Просто они еще высокие, кажется что совсем большие по возрасту.
Я даже в сообщение про отеки костенко не захожу, надоела она, тошнит и от тараса и от костенко, два рвотных порошка, деньги им видно нужно и слава тоже. Бузова, избавь хоть на время нас от костенко. Хуже тебя она стала, везде лезет со своим животом.,
Вообще семья странная, папа знает, что ее дочь публичный человек (другой вопрос какова ее популярность, со знаком + или -) но все равно на виду. Зачем такие фото выкладывать?
Ох уж эти родители. В детстве наделают фоток своих детей голышом. Потом всем показывают, потом спрашивают :" а что такого, ребенок же?"
тема про Бузову, так что пишем про ее сиськи и не отвлекаемся!
Может хватит гадости писать. Нормальная семья, хорошие девочки
тема про Бузову, так что пишем про ее сиськи и не отвлекаемся!
Фотки хорошие, у многих такие есть. Отец и мать нормальные, по крайне мере фоток с задранными ногами сверкая своими персиками и с бутылками они не выкладывают в отличие от некоторых маман из Ростова. Сразу видно интеллегентные люди и интелегентные воспоминания, да накотило у бузовского папан в воспоминаниях, когда дочки были маленькие. Удачи им. Не думала, что у Бузовой такая нормальная семья.