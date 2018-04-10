Дмитрий и Анастасия Тарасовы поженились в январе 2017 года. С тех самых пор в Сети ходили слухи, что возлюбленная футболиста беременна. Однако ни спортсмен, ни его новоиспеченная супруга предпочитали не комментировать домыслы поклонников вплоть 29 марта. В свой день рождения Анастасия подтвердила новость об интересном положении. Теперь экс-модель регулярно рассказывает своим фолловерам о том, как протекает беременность.
«Только сейчас начинаю понимать, что такое ''отечность''. Даже на размер больше обувь становится мала. И общий вид к вечеру, будто я чемпион по воздушно-водному спорту, суть которого: выпить вечером 10 литров воды, затем сесть в самолет и продолжить пить еще 5 литров», — написала Анастасия (орфография и пунктуация автора сохранены).
К слову, не так давно Дмитрий рассказал, что его супруга будет рожать в июле или августе этого года.
Ох вы приколисты, авторы статьи, на полном серьезе предлагаете обсудить отеки венчанной жены, женственной красавицы Настьки)))
Они ж вроде в январе 2018 г поженились