Не так давно стало известно, что 54-летний Брэд Питт увлекся Нэри Оксман. На днях зарубежные журналисты выяснили, что актер и архитектор уже полгода скрывают свои отношения от прессы.

1 2 3 ... 13 Как оказалось, Брэд Питт и Нэри Оксман общаются уже полгода

С тех пор, как Брэд Питт и Анджелина Джоли объявили о своем разводе, им обоим то и дело приписывают романы с самыми разными представителями шоу-бизнеса. Так, недавно ходили слухи, что актер намерен вернуться к своей бывшей жене Дженнифер Энистон, которая переживает разрыв с Джастином Теру. Однако журналисты издания People выяснили, что последние полгода Брэд ухаживал за архитектором Нэри Оксман.

В соцсетях появились несколько снимков, сделанных студентами Массачусетского технологического университета во время визита Питта.

На одном из кадров актер и архитектор даже позировали вместе, однако это фото, по информации СМИ, был удален вскоре после публикации.



Сейчас Брэд и Нэри, как утверждают журналисты, общаются как приятели. Однако они определенно симпатичны друг другу, поэтому могут начать встречаться. «Питт хотел бы проводить с Оксман все свободное время», — сообщил анонимный инсайдер.



Поклонники знаменитого актера ждут официального подтверждения. Однако вряд ли Брэд в скором времени выйдет в свет с Нэри. Последние несколько месяцев голливудская звезда старательно игнорирует все светские мероприятия.

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