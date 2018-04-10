С тех пор, как Брэд Питт и Анджелина Джоли объявили о своем разводе, им обоим то и дело приписывают романы с самыми разными представителями шоу-бизнеса. Так, недавно ходили слухи, что актер намерен вернуться к своей бывшей жене Дженнифер Энистон, которая переживает разрыв с Джастином Теру. Однако журналисты издания People выяснили, что последние полгода Брэд ухаживал за архитектором Нэри Оксман.
На одном из кадров актер и архитектор даже позировали вместе, однако это фото, по информации СМИ, был удален вскоре после публикации.
Сейчас Брэд и Нэри, как утверждают журналисты, общаются как приятели. Однако они определенно симпатичны друг другу, поэтому могут начать встречаться. «Питт хотел бы проводить с Оксман все свободное время», — сообщил анонимный инсайдер.
Поклонники знаменитого актера ждут официального подтверждения. Однако вряд ли Брэд в скором времени выйдет в свет с Нэри. Последние несколько месяцев голливудская звезда старательно игнорирует все светские мероприятия.